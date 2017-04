Appell nach Syrien: Bamberger Erzbischof verurteilt Entführung zweier Geistlicher

Zum vierten Mal jährt sich dieses Wochenende die Entführung zweier syrischer Bischöfe. Noch immer sind sie verschollen. Erzbischof Ludwig Schick aus Bamberg ist Vorsitzender der Kommission „Weltkirche“ der deutschen Bischofskonferenz, er hat genug von der Ungewissheit.

Er ruft die Entführer eindringlich dazu auf, ein Zeichen der Mitmenschlichkeit zu setzen.

Am 22. April 2013 waren der syrisch-orthodoxe Erzbischof Mor Gregorios Yohanna Ibrahim und der griechisch-orthodoxe Erzbischof Boulos Yazigi, die beide ihren Sitz in Aleppo haben, auf der Fahrt von der syrisch-türkischen Grenze in Richtung Aleppo von Unbekannten entführt worden – seither fehlt von ihnen jede Spur.