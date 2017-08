Arbeiter von Zweiwegefahrzeug erfasst

Freilassing (dpa/lby) – Ein Arbeiter ist am Bahnhof in Freilassing (Berchtesgadener Land) von einem Unimog-Zweiwegefahrzeug erfasst und schwer verletzt worden. Der Fahrer des Fahrzeugs mit einer hydraulischen Hubarbeitsbühne, das sowohl auf Straßen als auch auf Gleisen fahren kann, hatte am Montagmorgen nicht bemerkt, dass der Arbeiter von dem Gefährt gefallen war. Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes hatten die beiden Männer sich über Funk verständigt und der Fahrer wurde erst auf den Unfall aufmerksam, als der Arbeiter sich nicht mehr meldete. Er wurde mit schweren Kopf- und Beinverletzungen in ein Salzburger Krankenhaus gebracht. Die Bahnstrecke blieb für die Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt.