Arbeitskampf mit harten Bandagen: Beim Nordbayerischen Kurier gibt’s den nächsten Warnstreik

Der Kampf um Arbeitsplätze und Abfindungen beim Nordbayerischen Kurier in Bayreuth wird mit immer härteren Bandagen geführt. Die Gewerkschaft ver.di ruft zum inzwischen sechsten Warnstreik auf.

Seit heute Morgen und bis zum Samstag streiken Mitarbeiter in der Redaktion, im Druck und in der Verwaltung des Nordbayerischen Kurier in Bayreuth. Nach Radio Plassenburg-Informationen ist die Stimmung bei der Tageszeitung mehr als angespannt. Täglich gibt es Tränen, die Angst grassiert und es schwelt der Konflikt zwischen denen, die streiken und denen, die arbeiten.

Mit dem Verkauf des Kurier an den Süddeutschen Verlag sollen 50 bis 60 Mitarbeiter entlassen werden. Bisher gibt es keinerlei Verhandlungen über Abfindungen, eine Transfergesellschaft oder einen Sozialplan. Die Gewerkschaft ver.di wirft dem Arbeitgeber vor, zu keinerlei Gespräche bereit zu sein.

Mittlerweile wird der Nordbayerische Kurier nicht mehr in Bayreuth gedruckt, der Druck ist ausgelagert ins Druckhaus Bamberg.