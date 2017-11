Arbeitslosenzahl in Bayern dürfte weiter sinken

Nürnberg (dpa/lby) – Die Arbeitsmarktzahlen für Bayern im Oktober werden heute bekanntgegeben. Voraussichtlich ist die Zahl der Erwerbslosen im Zuge des Herbstaufschwungs weiter gesunken. Ein Fachmann im Arbeitsministerium in München sagte, die Zahl der Arbeitslosen sei schon im September ungewöhnlich stark gesunken. Daher glaube er nicht, dass sich der Rückgang in diesem hohen Maß fortsetze. In den vergangenen drei Jahren war die Zahl der Jobsucher im Oktober im Schnitt um 17 000 gesunken. Im Vormonat waren im Freistaat noch 221 000 Männer und Frauen ohne Arbeit. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,0 Prozent.