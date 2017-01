Arbeitslosenzahlen im Dezember: Quote geht saisonbedingt leicht hoch

Mit dem Winter kommt die Flaute auf dem Arbeitsmarkt, was das Baugewerbe und den Landschafts- und Gartenbau betrifft. Deswegen ist die gesamte Arbeitslosenquote in der Region wie erwartet ganz leicht angestiegen.

Im Landkreis Kulmbach waren im Dezember 3,8 Prozent der Menschen ohne Job, in Lichtenfels 3,5 und in Kronach 3,2. Zwar hatten im November noch mehr Menschen Arbeit, im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Quote aber runter.

Mit 2016 ist ein Jahr zu Ende gegangen, in der es in der Region so wenig Arbeitslose gegeben hat wie seit der Wende nicht mehr.