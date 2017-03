Arbeitsmarktdaten für März werden veröffentlicht

Nürnberg (dpa/lby) – Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Freitag die Arbeitsmarktdaten für Bayern im März. Nach Einschätzung von Experten haben sich bereits die ersten Frühjahrsboten auf dem Jobmarkt im Freistaat bemerkbar gemacht: Die Zahl der Erwerbslosen sei im Vergleich zum Februar voraussichtlich deutlich gesunken.

Im Februar waren etwa 273 000 Männer und Frauen im Freistaat ohne Arbeit. Mit der Frühjahrserholung war in den vergangenen drei Jahren im März die Erwerbslosenzahl im Schnitt um mehr als 15 000 gesunken.

In den Betrieben gibt es zurzeit so viele freie Stellen wie selten zuvor. Der monatlich ermittelte Stellenindex BA-X der Regionaldirektion lag zuletzt wieder auf dem Januar-Niveau, nachdem er im Februar leicht gesunken war. Dies zeige, wie hoch die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen sei, erklärte der stellvertretende Regionaldirektions-Chef Klaus Beier. In nahezu allen Branchen sei der Bedarf an neuen Mitarbeitern im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen – vor allem in Industrie und Handel sowie im Gesundheits- und Sozialwesen.