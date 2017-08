Architektenwettbewerb für Konzerthaus ohne Braunfels

München (dpa/lby) – Star-Architekt Stephan Braunfels darf nicht am Architektenwettbewerb für das neue Konzerthaus in München teilnehmen. Der Vergabesenat des Oberlandesgerichts München hat am Donnerstag Braunfels‘ Beschwerde gegen den Ausschluss an dem Wettbewerb abgewiesen. Der Architekt hatte unter anderem die Intransparenz und Anonymität des Verfahrens kritisiert, nachdem der Freistaat ihn nicht für den prestigeträchtigen Wettbewerb berücksichtigt hatte.

Laut Gericht waren ihm die Auswahlkriterien aber bereits vor Abgabe des Teilnahmeantrags bekannt und hätten zu diesem Zeitpunkt beanstandet werden müssen. Auch Braunfels‘ Kritik, dass seine drei Referenzobjekte, darunter die Pinakothek der Moderne in München, nicht ordnungsgemäß bewertet worden seien, wies das Gericht zurück. Die Vergabekammer Südbayern habe ihren Beurteilungsspielraum nicht überschritten.