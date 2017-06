Architekturen 2017: Architektur schafft Lebensqualität

„Architektur schafft Lebensqualität“ – unter diesem Motto kann man an diesem Wochenende 221 ausgewählte Projekte in ganz Bayern besichtigen.

Die Bayerische Architektenkammer veranstaltet seit über 20 Jahren die jährliche Leistungsschau bayerischer Architektur „Architektouren“ – immer am letzten Juni-Wochenende.

In Oberfranken sind 24 Architektur-Highlights zu bestaunen, wie etwa das Fraunhofer-Zentrum für Hochtemperatur-Leichtbau HTL in Bayreuth, die Skateanlage Janpark in Burgkunstadt, die Ortsmitte von Pressig-Rothenkirchen oder auch die Scheune Rudolph in Mitzwitz.