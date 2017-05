Armes Oberfranken: Schlusslicht in Bayern, gerade bei der Altersarmut

Oberfranken ist bei der Armut das Schlusslicht in Bayern. Die Armutsquote im gesamten Freistaat beträgt 11,6 Prozent, in Oberfranken ist sie mit 14,4 Prozent deutlich höher. Diese Zahlen hat der Sozialverband VdK in Bayreuth genannt.

In Oberfranken habe man die besondere Situation, dass das in der Vergangenheit ein ländlich strukturiertes Gebiet gewesen sei. Dem entsprechend habe es wenig Industrie gegeben, die Renten seien oft sehr gering. Entsprechend spiele Armut und besonders Altersarmut hier eine größere Rolle.

Um die soziale Spaltung zu stoppen, fordert der VdK unter anderem, prekäre Beschäftigung einzudämmen und mehr Sozialwohnungen zu schaffen.