Arsen im Reis?: Forscher aus Bayreuth untersuchen Belastung des Grundnahrungsmittels

Wie wichtig Lebensmittelüberwachung und die dazugehörige Forschung ist, machen neue Erkenntnisse der Uni Bayreuth deutlich. Die Forscher vermuten, dass in Reis oft gesundheitsgefährdende Mengen von Arsen zu finden sind. Reis ist immerhin ein Grundnahrungsmittel in vielen Regionen der Erde. Je mehr Reis die Menschen essen umso mehr Arsen könnten sie aufnehmen.

Weil Reis meistens auf gefluteten Feldern angebaut wird, entstehen dort Voraussetzungen für Arsenverbindungen, die der Reis möglicherweise aufnimmt, die aber in chemischen Analysen bisher nicht untersucht werden, meinen die Forscher aus Bayreuth. Zusammen mit natürlich vorkommenden Spuren von Arsen etwa im Trinkwasser summieren sich diese Werte im Körper dann sehr schnell, warnen die Umweltgeochemiker aus Bayreuth. Sie wollen den Reis jetzt weiter und genauer untersuchen.