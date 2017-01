Tutzing (dpa/lby) – Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch sieht in den immer neuen Beschlüssen von CSU und Staatsregierung (…)

München (dpa/lby) – Von Bayern in den Rest der Republik: Mit ihrem Positionspapier will die Staatsregierung auch über die Grenzen (…)

«Masterplan» für neues Naturkundemuseum

München (dpa/lby) – Das geplante bayerische Naturkundemuseum in München nimmt Formen an. Bei einem Festakt will (…)