Asylunterkunft nach Zimmerbrand nicht mehr bewohnbar

Landshut (dpa/lby) – Bei einem Zimmerbrand in einer Asylunterkunft in Landshut ist am Mittwoch ein Mann leicht verletzt worden. Dabei handelt es sich aber nicht um einen Bewohner der Unterkunft, sondern um den Mieter einer Privatwohnung im selben Gebäude, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache in dem Zimmer eines 37-Jährigen ausgebrochen. Alle 32 Bewohner, darunter auch Kinder und Jugendliche, konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Da die Unterkunft nicht mehr bewohnbar ist, sucht die Stadt eine Alternative. Derzeit sind die Asylbewerber in einer Kindertagesstätte untergebracht.