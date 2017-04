Atommüllendlager: Experten streiten sich über die Eignung des Fichtelgebirges

Die Lage ist unklar, denn die Experten streiten sich seit Jahren. Das Fichtelgebirge als möglicher Standort für ein Atommüllendlager – eine Horrorvorstellung. Keiner will es, deshalb dauert die Suche ja auch so lange.

Im Bayreuther Landratsamt sieht Verwaltungsdirektor Daniel Friess im Fichtelgebirge die Kriterien für ein Endlager erfüllt: 100 Meter dickes Gestein, bedeckt von einer 300 Meter dicken Schicht.

Die etwa 20 Gebiete in der engeren Auswahl werden weiter untersucht, es geht dann um Naturschutz oder, wie das Gebiet bebaut ist. Fest steht, dass das Granitgestein im Fichtelgebirge kluftig ist und Wasser eindringt, das soll aber kein Hindernis sein .

Laut Gesetzt kommen Regionen mit Steinsalz, Ton oder kristallinem Gestein für ein Endlager in Frage. Letzteres ist im Fichtelgebirge der Fall. Bis 2031 wird das Gebiet ausgewählt, in dem für eine Million Jahre Atommüll gelagert werden soll.