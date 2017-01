ATS Dritter: Thierstein gewinnt Hallenfutrsal-Meisterschaften in Kulmbach

Die Hallenfutsal-Bezirksmeisterschaften am Samstag in der Sporthalle Weiher in Kulmbach hat der ZV Thierstein gewonnen, vor dem Landesligisten SV Friesen. Die Thiersteiner mussten ohne Auswechselspieler auskommen, waren aber trotzdem die überragende Mannschaft, sagt unser Radio Plassenburg- Sportreporter Reinhard Ott.

Sieger und Tortschützen haben auch der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner und Oberbürgermeister Schramm beobachtet, die sich das Turnier angeschaut haben. Der dritte Platz ging an Lokalmatador den ATS Kulmbach.