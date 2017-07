Zwei Siege und ein zweiter Platz sind die erfreuliche Bilanz für den ATS Kulmbach bei den oberfränkischen Leichtathletik-Meisterschaften in Bamberg. Das teilt der ATS jetzt mit. In der U18-Jugend ist Vincent Rauh ins Rennen gegangen. Er hatte beim 200 Meter-Lauf und beim 400-Meter-Lauf die Nase vorn. Bei den Frauen ging Paula Benker für den ATS an den Start. Sie kam am Ende auf den zweiten Platz im 400-Meter-Lauf.