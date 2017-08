Turku (dpa) – Die Polizei in Finnland vermutet bei der Messerattacke in Turku einen terroristischen Hintergrund. Bei dem Angriff in der Innenstadt am Freitag waren zwei Menschen erstochen worden.

Der Verdächtige wurde kurz nach der Tat durch Polizeischüsse an der Hüfte verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Sicherheitskräfte soll es sich um einen «jungen Ausländer» handeln.

Turku liegt rund 170 Kilometer von Helsinki entfernt an der Westküste des Landes.