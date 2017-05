Auch Grüne klagen gegen Integrationsgesetz

München (dpa/lby) – Auch die Landtags-Grünen klagen gegen das von der CSU durchgesetzte Integrationsgesetz. «Inhaltlich krankt das Gesetz grundsätzlich an dem schwammigen Begriff der Leitkultur, den die CSU aus rein ideologischen Gründen dort eingeführt hat», erklärte Fraktionschefin Margarete Bause am Dienstag. «Es ist doch absurd, Migrantinnen und Migranten, aber auch Unternehmen und die Medien auf eine Leitkultur zu verpflichten, von der nicht einmal die gesetzgebende CSU-Regierung selbst weiß, was sich dahinter versteckt.»

Zudem gebe es «zahlreiche fachliche Rechtsverstöße bei diesem handwerklich missratenen Gesetz». So fehle schon schlicht die Gesetzgebungskompetenz. «Mit ihrem auf Ausgrenzung zielenden Gesetz stellt sich die CSU in Bayern der auf Partizipation ausgerichteten Regelung des Bundes diametral entgegen», sagte Bause. «Es ist offensichtlich, dass dieses rechtlich unhaltbare Gesetz ausschließlich zu Propagandazwecken erlassen wurde.»