Drei Audis haben sie versucht zu stehlen, einen haben sie mitgenommen, zwei haben sie aufgebrochen stehen lassen. In Pegnitz waren in der Nacht zum Donnerstag Autodiebe am Werk. Abgesehen hatten sie es auf teurer Audi A 4. Eine schwarzen Avant im Wert von 45.000 Euro haben sie aus dem Pegnitzer Stadtteil Hainbronn geklaut. Eine sechs Jahre alte schwarze Audi Limousine und einen silbernen Kombi haben sie beschädigt. Hinweise auf die Diebe gibt es bisher nicht.