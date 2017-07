Audi-Chef Stadler bekommt den Kopf beim Radeln frei

Ingolstadt (dpa/lby) – Audi-Vorstandschef Rupert Stadler entflieht dem Druck des Alltags am liebsten auf dem Fahrrad. «Natürlich wird mein Job zunehmend komplexer und vor allem auch schneller», sagte der 54-Jährige dem Magazin «GQ Gentlemen’s Quarterly». Deshalb sei es wichtig, dass er sich ab und an ein paar Stunden Auszeit nehme. «Ich selbst kann beim Mountainbiken am besten abschalten. Ich erlebe dabei die Natur, nehme Gerüche wahr und werde geerdet – und das brauche ich, das macht den Kopf wieder frei», sagte Stadler. Zeit sei kostbarer geworden: «Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass Zeit der neue Luxus ist.»