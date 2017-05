Auf den Spuren alter Helden: heute Internationaler Museumstag

Heute ist Internationaler Museumstag; ganz viele Museen haben heute nicht nur geöffnet, sondern bieten auch Sonderführungen und -ausstellungen an. Auf die Spuren alter Helden, oder historischen Ereignissen kann man sich um 14.15 Uhr bei einer Führung auf der Kulmbacher Plassenburg begeben: „Kulmbacher Köpfe –Stadtgeschichte persönlich“.

Auch im Badhaus gibt’s eine Sonderführung um 14 Uhr zum Badewesen im Mittelalter. Geöffnet ist das Badhaus heute von 13 bis 17 Uhr.

Im Deutschen Schustermuseum in Burgkunstadt am Marktplatz gibt’s viele Exponate aus der Schuhindustrie am Obermain zu entdecken. Und es zeigt die Entwicklung von der Schusterstube bis zur Fertigung in den Schuhfabriken. Von 13 bis 16 Uhr ist das Museum geöffnet.

Das Stadtmuseum in Bad Staffelstein hat von 14 bis 17 Uhr offen. Da gibt’s die Sonderausstellung „Nationalsozialismus am Obermain und seine Folgen“ zu sehen. Und auch das Stadtmuseum in Lichtenfels, das Heimatmuseum Klosterlangheim und das NordJuramuseum in Weismain sind geöffnet und bestimmt einen Besuch wert.

In der Eremitage in Bayreuth kann man die Wasserspiele sehen. Um 14 Uhr gibt’s ne Führung zur barocken Wassertrechnik. Außerdem bietet die Stadt heute kostenlose Stadtführungen an und im Urweltmuseum zahlt jeder am Museumstag heute nur 1 Euro.