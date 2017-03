Auf Eis gelegt: Wirsberger Hochzeitsmuseum rückt in weite Ferne

Wirsberg ist Hochzeitsdorf, aber es wird wohl auch weiter ohne das Hochzeitsmuseum auskommen müssen, das sich Bürgermeister Anselstetter so sehr wünscht. Seit neun Jahren ackert die Gemeinde dafür, hat sich den Namen „Deutsches Hochzeitsmuseum“ schützen lassen, Ausstellungsstücke zusammengetragen, zwei Häuser am Marktplatz gekauft und nach Investoren gesucht. Und genau das ist nicht gelungen. Es gibt niemanden, der das Museum finanzieren will und deswegen hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, das Projekt auf Eis zu legen.

Ob das Hochzeitsmuseum nach dieser Entscheidung überhaupt noch irgendwann kommen und Touristen nach Wirsberg locken wird, steht in den Sternen.