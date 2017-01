Auf historischen Pfaden durch Kulmbach: Nachtwächterführungen 2017 – die Termine stehen fest

Die Stadt Kulmbach legt ihr Erfolgsprogramm neu auf. Die beliebten Nachtwächterführungen gehen 2017 in eine neue Runde. Das erste Mal im Neuen Jahr geht’s am 28. Januar eineinhalb Stunden lang auf historischen Pfaden durch die Kulmbacher Altstadt. Meistens ist es Stadthistoriker Hermann Müller, der im historischen Gewand und mit den dazugehörigen Accessoires aus dem Leben eines Nachtwächters erzählt und mit seiner Hellebarde und seinem Horn für Sicherheit in den Gassen sorgt.

Vor mehr als 600 Jahren waren die Nachtwächter im mittelalterlichen Kulmbach unterwegs – im Jahr 2017 gibt es 12 Nachtwächter-Führungen in Kulmbach – immer am letzten Samstag im Monat. Los geht’s immer um 20 Uhr, die Führung kostet drei Euro und Treffpunkt ist an der Dr. Stammberger-Halle.