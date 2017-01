So fängt das neue Jahr aber nicht gut an. In Neuensee im Landkreis Lichtenfels ist ein Kulmbacher gestern mit seinem Auto auf einer Verkehrsinsel gestrandet. Der 87-jährige Autofahrer ist beim Abbiegen dermaßen von der Sonne geblendet worden, dass er die Verkehrsinsel schlicht übersehen hat. Verletzt wurde niemand, der Schaden an den Schildern und dem Auto des Kulmbachers beläuft sich auf insgesamt rund 1.500 Euro.