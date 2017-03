Ein bisschen Abwechslung in den Alltag älterer alleinlebender Menschen bringen will die Aktion „Auf Rädern zum Essen“ der Diakonie Kulmbach. Seit Oktober gibt es diesen Mittagstisch in regelmäßigen Abständen. Jetzt soll er wegen der guten Resonanz häufiger stattfindne, einmal im Monat. Organisiert wird die Aktion von der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit. Die genauen Termine des Mittagstreffs im evangelischen Gemeindehaus in der Goethestraße werden bald bekannt gegeben.