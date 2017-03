Auf Wanderschaft: Krötensammler im Kulmbacher Land gesucht

Manche Menschen sammeln Briefmarken, andere Kröten. Der Bund Naturschutz sucht jetzt dringend nach Leuten, die im Kulmbacher Land den Kröten über die Straße helfen. Im Frühjahr wandern die Tiere zu Teichen und Seen, um sich dort fortzupflanzen.

Im ganzen Landkreis sind Schutzzäune mit Eimern an den Enden aufgestellt worden. Die fangen die Kröten auf und können dann bequem auf die andere Straßenseite gebracht werden.

Wenn Sie bei der Naturschutz-Aktion mitmachen wollen, melden Sie sich telefonisch bei Monika Winkler unter der 09221 745 31. Vor allem in den Bereichen rund um Tregbast, Lindau und Leuchau werden noch Krötensammler gebraucht.