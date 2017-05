Bei einem Auffahrunfall unter Motorrädern sind am Sonntag Mittag in Kronach zwei Biker verletzt worden. Die beiden waren in einer Gruppe von sieben Motorrädern aus dem Raum Bamberg unterwegs. Beide Maschinen stürzten auf die Fahrbahn. Die Fahrer wurden verletzt. Einer leicht, beim zweiten besteht der Verdacht auf eine Schlüsselbeinfraktur. Er wurde in die Frankenwaldklinik gebracht. Die beiden Maschinen sind kaputt.