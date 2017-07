„Aufgepasst mit ADACUS“: Neuenmarkter Erstklässler bekommen Verkehrssicherheitstraining

„Aufgepasst mit ADACUS“ – so heißt ein Verkehrssicherheitstraining des ADAC für Vorschüler und Erstklässler. am Dienstag war der ADAC mit dem Programm an der Verbandsschule Neuenmarkt-Wirsberg zu Gast. Mit der Handpuppe „ADACUS“ hat ADAC-Moderatorin Vera Seilscheib den Kindern ein spielerisches Sicherheitstraining gegeben. Im Vordergrund standen die Fragen: „Wie verhalte ich mich an der Ampel?“ und „Worauf muss ich am Zebrastreifen achten?“ Für die Kinder ist das Training besonders wichtig, weil sie meistens zum ersten Mal selbstständig und eigenverantwortlich als Fußgänger unterwegs sind. Das schreibt der ADAC. Demnach ist das Überqueren der Fahrbahn besonders gefährlich.