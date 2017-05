Auflagen nicht erfüllt: Verfahren gegen Halter von Rottweiler in Kulmbach

Es gibt Ermittlungen wegen der Attacke von zwei Rottweilern auf ein Kind in Kulmbach vergangenes Wochenende. Das Kulmbacher Ordnungsamt war zusammen mit der Polizei und einem Polizeihundeführer vor Ort. Die Fachleute haben das Grundstück und auch die Hunde begutachtet und festgestellt, dass die Hundehalter Auflagen wegen ihrer Rottweiler nicht erfüllt haben. Deswegen gibt’s jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Rottweiler sind als Kampfhunde der Klasse zwei eingestuft und müssen entsprechend gehalten werden.

In Kulmbach gibt’s bisher laut Ordnungsamt nur gute Erfahrungen mit Hundehaltern.

Allerdings protestieren Radio Plassenburg-Hörer. Die beiden Rottweiler in Ziegelhütten wohnten genau zwischen Kinderhort und Schule und viele Kinder müssten jeden Tag an dem allerdings gut abgeschirmten Grundstück vorbeilaufen.