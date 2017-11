Aufmerksamer Mitarbeiter: Bayreuther Senior wäre beinahe Opfer des Enkeltricks geworden

Bankmitarbeiter verhindert Enkeltrickbetrug! Das ist jetzt in Bayreuth geschehen. Ein älterer Herr wollte sich in der Bank eine größere Menge Bargeld auszahlen lassen. Vorher hatte der Mann mit einem vermeintlichen Enkel ein Telefonat, der ihn um Geld bat. Der Mitarbeiter der Bank erahnte, dass der Senior Opfer eines Betrügers werden könnte und verständigte die Polizei. Der Verdacht bestätigte sich. In der Nähe der Wohnung des älteren Herren nahm die Polizei zwei Männer und eine Frau vorläufig fest. Dabei handelt es sich um Osteuropäer im Alter von 24 bis 35 Jahren.

Die Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern und rät, nie Auskünfte über die finanzielle und persönliche Situation zu geben.