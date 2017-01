Aufregung um weißes Pulver in Coburg: Brief mit Pulver in Justizgebäude aufgetaucht

Aufregung um weißes Pulver in Coburg: Ein noch nicht identifiziertes weißes Pulver hat im Gerichtsgebäude Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Die Substanz wurde am Morgen in der Poststelle des Justizgebäudes entdeckt. Das Pulver befand sich in einem Brief. Derzeit wird überprüft, um was für eine Substanz es sich handelt. Die Poststelle wurde umgehend evakuiert, Türen und Briefkästen mit Folien und Sperrband abgeklebt. Die neun Mitarbeiter der Poststelle werden außerdem ärztlich untersucht.

Zuvor hatte es in Thüringen und in Mecklenburg-Vorpommern ähnliche Fälle gegeben.