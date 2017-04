Auftakt ins Wahljahr: Kulmbacher Liberale haben den Spitzenkandidaten zu Gast

Nächste Woche starten auch die Kulmbacher Parteien langsam in den Bundestagswahlkampf. Den Anfang macht die Kulmbacher FDP. Für Kries- und Bezirksvorsitzenden Thomas Nagel ist die Bundestagswahl im Herbst eine Schicksalswahl für die Liberalen. Das Ziel: Der Wiedereinzug in den Bundestag. Entsprechend lautet das Motto zum Auftakt: liberale Politik 2017 – Chancen nutzen für Kulmbach, Oberfranken, Bayern und den Bund.

Am kommenden Mittwoch wird der Generalsekretär der Bayern FDP, Spitzenkandidat Daniel Förster, in Kulmbach erwartet.