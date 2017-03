Augsburg bekommt öffentliche Stolpersteine

Augsburg (dpa/lby) – Nach langen Diskussionen über das angemessene Gedenken an die Opfer des Nazi-Terrors in Augsburg werden Anfang Mai erstmals Stolpersteine auf öffentlichem Grund verlegt. Vor einem Jahr hatte sich die Stadt mit Gegnern und Befürwortern der Stolpersteine auf einen Kompromiss geeinigt, der die Verlegung der Steine ermöglicht.

Wie auch in München gab es in Augsburg Vorbehalte der Israelitischen Kultusgemeinde gegen die in den Boden eingelassenen Gedenksteine, die mit Messingschildern an die von den Nationalsozialisten ermordeten Menschen erinnern. Gegner dieser Erinnerungsform argumentieren, dass durch die Stolpersteine die NS-Opfer quasi erneut mit Füßen getreten würden.

Wie die Augsburger Stolperstein-Initiative ankündigte, sollen nun am 4. Mai an sechs Orten in Augsburg insgesamt 20 Stolpersteine auf öffentlichen Boden verlegt werden. Bislang gibt es zwei Stolpersteine in Augsburg in der Nähe des Doms. Diese befinden sich allerdings auf Privatgrund.