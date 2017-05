Augsburg vergibt Sieg: Hahn trifft für Gladbach zum 1:1

Mönchengladbach (dpa) – Der FC Augsburg hat am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib verpasst. Nach zuvor vier Auswärtsniederlagen in Serie mussten sich die Schwaben am Samstag trotz der zwischenzeitlichen Führung durch Alfred Finnbogason (57. Minute) in Mönchengladbach mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Für die Borussia glich vor 52 362 Zuschauern im Borussia-Park ausgerechnet der ehemalige Augsburger André Hahn (90.+4) aus. Augsburg bangt bei 36 Punkten weiter, Gladbach darf mit 43 Zählern noch immer auf die Europa League hoffen.