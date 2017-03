Augsburger Finnbogason hofft gegen FC Bayern auf Comeback

Augsburg (dpa) – Nach seiner langen Verletzungspause ist FC Augsburgs Torjäger Alfred Finnbogason vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Bayern München bereit für sein Pflichtspiel-Comeback. «Ich fühle mich bereit zu starten», sagte der 28-jährige Isländer am Donnerstag. Finnbogason war zuletzt Ende September beim 1:2 gegen RB Leipzig in der Bundesliga für die Fuggerstädter aufgelaufen. Danach musste er wegen einer Schambeinentzündung pausieren.

«Das Spiel gegen Fürth war ein Test für mich. Ich hatte ein gutes Gefühl danach», meinte Finnbogason mit Blick auf das 1:1 vor einer Woche. Der Stürmer hatte gegen den fränkischen Zweitligisten sein Testspiel-Comeback gegeben und gleich getroffen.

«Grundsätzlich könnte Alfred nicht nur im Kader stehen, sondern auch von Anfang an spielen, er wäre so weit», sagte Trainer Manuel Baum vor dem Duell gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister. Die Mittelfeldspieler Dominik Kohr, Jan Moravek und auch Daniel Baier sind nach Blessuren ebenfalls einsatzfähig.

Den Ausfall des Münchner Nationaltorwarts Manuel Neuer (Fußverletzung) bewertet Baum nicht als Vorteil. «Sie haben hinter Manuel Neuer auch noch zwei, drei andere gute Torhüter, die das schon bewiesen haben», meinte der Augsburger Coach. Von seiner abstiegsgefährdeten Mannschaft fordert er einen couragierten Auftritt. «Wir wollen mutig auftreten», versicherte Baum. «Wir wollen kämpfen, beißen, ackern.»