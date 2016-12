Augsburg (dpa) – Die Fliegerbombe aus Augsburg ist abtransportiert worden. Wohin der am Sonntag entschärfte Sprengkörper gebracht wird, werde auf ausdrücklichen Wunsch des Kampfmittelräumdienstes nicht bekannt gegeben, teilte die Stadt am Dienstag mit. Als die Luftmine britischer Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg am ersten Weihnachtsfeiertag unschädlich gemacht worden war, hatte dies zur größten Evakuierung in Deutschland seit 1945 geführt: Es waren rund 54 000 Menschen betroffen.