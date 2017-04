Augsburgs OB Gribl zieht Halbzeitbilanz

Augsburg (dpa) – Zur Halbzeit der Stadtrats-Wahlperiode will Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl heute eine Bilanz der bisherigen Arbeit seiner Stadtregierung ziehen. Der CSU-Politiker hatte nach der Wahl im März 2014 ein Dreierbündnis geschmiedet. Seitdem regiert eine große Koalition aus Christsozialen, SPD und Grünen in Bayerns drittgrößter Stadt. Die anderen Referenten aus der Augsburger Stadtverwaltung wollen in den kommenden Tagen ebenfalls ihre Halbzeitbilanz vorstellen.

Beherrschendes kommunalpolitisches Thema in Augsburg ist derzeit die voraussichtlich fast 200 Millionen Euro teure Sanierung des Stadttheaters. Bei einem anderen großen Projekt hatte Gribl eine Schlappe hinnehmen müssen. Im Sommer 2015 lehnten die Augsburger bei einem Bürgerentscheid die vom OB geplante Fusion der regionalen Energieversorger ab.

Nachdem München und Nürnberg von SPD-OBs regiert werden, gilt Gribl als wichtigstes kommunalpolitisches Aushängeschild der CSU. Der 52-Jährige ist daher auch einer der fünf Stellvertreter von Parteichef Horst Seehofer. Die nächste Kommunalwahl in Bayern findet im Frühjahr 2020 statt.