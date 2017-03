Aus für die Faustballdamen: Kulmbacher Spielerinnen geben Spielbetrieb auf

Wie Schade. Die Kulmbacher Faustballdamen hören auf. Sie sind erfolgreich, sie haben nach dem Ende der Kulmbacher Bundesligamannschaft vor zwei Jahren das Heft übernommen und sind nach einer Durststrecke und ohne Trainer von der untersten in die Landesliga aufgestiegen – jetzt geht ihnen die Kraft aus. Das Nachfolgeteam der Kulmbacher Bundesliga-Faustballdamen hat schlicht keine Zeit mehr. Beruf und Studium drängen in den Vordergrund, erklären die Sportlerinnen in der Bayerischen Rundschau. Hinzu kommt, dass es am Nachwuchs hapert. Nur ein bis zwei Jugendliche sind zum Training gekommen.

Faustball war in Kulmbach jahrelang Bundesligasport, dank einer sehr erfolgreichen Damenmannschaft um Trainerin Silke Eber – die auch Nationaltrainerin geworden ist. Vor zwei Jahren haben die Bundesliga-Damen aufgehört, jetzt also auch das Nachfolgeteam.