Aus Gaststätte wird Pflegeeinrichtung: Kronacher Turnerschaft stimmt für Umnutzung

Eine ungewöhnliche Entwicklung in einem Sportverein: Aus der Gaststätte Turnerheim in Kronach soll eine Tagespflegeeinrichtung werden. Da sind sich die Mitglieder der Turnerschaft Kronach einig. Auf der Mitgliederversammlung stimmten alle für die Umstrukturierung der Gaststätte in der Rodacher Straße.

Die neue Tagespflegeeinrichtung soll mit dem Sportverein verbunden werden, so der Vorsitzende der Turnerschaft, Jörg Schnappauf. So könnten dann zum Beispiel Seniorensportkurse stattfinden.

Zum Jahresende war der Pachtvertrag mit dem Wirt der Gaststätte ausgelaufen. Jetzt werden bald auf 350 Quadratmetern Senioren betreut und sportlich gefördert.