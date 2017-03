Aus Tengelmann wird Netto: Umbau in Bayern abgeschlossen

München (dpa/lby) – Die Edeka-Tochter Netto ist bei der Integration ehemaliger Filialen der Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann am Ziel: Mit der Wiedereröffnung der letzten acht umgebauten Märkte am Dienstag in Bayern sei die Integration von insgesamt 51 Märkten erfolgreich abgeschlossen, teilte das Unternehmen in Maxhütte-Haidhof mit. Die rund 100 Beschäftigten der an Netto übergegangenen Tengelmann-Supermärkte in Bayern würden weiterbeschäftigt.

Netto Marken-Discount gehört mit rund 4180 Filialen und rund 75 000 Mitarbeitern zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel. Zuletzt verbuchte das Unternehmen einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro. Im Zuge der Übernahme von gut 400 Kaiser’s-Tengelmann-Filialen durch Edeka gingen insgesamt 51 Supermärkte in Nordrhein-Westfalen und Bayern mit zusammen 1200 Beschäftigten an die Tochter Netto. Bis Ende dieses Monats reicht Edeka zudem mehr als 60 Filialen an den Konkurrenten Rewe weiter.