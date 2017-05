Auseinandersetzung in Coburg: 35-Jähriger Mann stirbt in Bar

Grausamer Todesfall in Coburg: Heute Morgen um halb fünf wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in eine Bar gerufen. Vor Ort fanden die Polizeibeamten einen verletzten und nicht mehr ansprechbaren Mann auf. Reanimationsversuche waren erfolglos. Der 35-jährige verstarb noch in der Bar.

Wie es genau zu der Tat kam, muss noch ermittelt werden. Kripo und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Inzwischen wurden vier Tatverdächtige festgenommen.

Um zu klären, wie der 35-jährige Mann gestorben ist, wurde eine Obduktion angeordnet.