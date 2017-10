Ausgezeichnet: „beerkeeper award“ für Fränkische Bierstraße

Erst vor einem Jahr neu auf den Weg gebracht und schon hat sie eine erste internationale Auszeichnung gewonnen: die Fränkische Bierstraße, ein Zusammenschluss aller Brauereien in Franken. Sie hat am Wochenende den 1. Platz beim „beerkeeper award“ in der Kategorie Tourismus erreicht. Der geschäftsführende Vorstand der Fränkischen Bierstraße, Christof Pilarzyk, nahm die Auszeichnung bei der Beerkeeper Awards-Gala in der Salzburger Panzerhalle entgegen.

Das sei ein toller Erfolg, freute sich Pilarzyk, dass die Fränkische Bierstraße immer mehr auch international wahrgenommen werde. Die Fränkische Bierstraße hat sich gegenüber insgesamt neun Bewerbern durchgesetzt.

Ausgeschrieben hat den Wettbewerb das Institut für Bierkultur mit Sitz in Wien. Mit den Preisen soll, so die Organisatoren, ausgezeichnete Arbeit speziell aus dem Umfeld des Biers gewürdigt werden.