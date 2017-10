Ausgezeichnete Leistungen: Thomann-Chef bekommt Ehrenmedaille des Bezirks Oberfranken

Das Musikhaus Thomann in Treppendorf im Landkreis Bamberg ist nicht nur für Musiker in der Region Bamberg-Forchheim ein Begriff– Thomann verkauft Instrumente und Zubehör in die ganze Welt. Jetzt hat der Bezirk Oberfranken Hans Thomann jr., den Chef des Unternehmens, mit der silbernen Ehrenmedaille ausgezeichnet. Und zwar für seine Leistungen in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Kultur. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben über 1.300 Mitarbeiter und hat weltweit fast 9 Millionen Kunden