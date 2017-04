Ausstellung und Lied zum 90. Geburtstag von Benedikt XVI.

Marktl (dpa/lby) – Eine Sonderausstellung und eine eigene Komposition: Zum 90. Geburtstag des emeritierten Papstes Benedikt XVI. am Ostersonntag haben sich das Bistum Passau und die Stiftung Geburtshaus Benedikt XVI. mehrere Geschenke einfallen lassen. Unter dem Titel «Noch nicht im vollen Licht» werden im Geburtshaus Joseph Ratzingers in Marktl am Inn (Landkreis Altötting) vom 16. April an Werke des Bildhauers Josef Henselmann gezeigt – in Verbindung mit Zitaten des ehemaligen Papstes aus Bayern, wie das Bistum Passau am Freitag mitteilte. Viele Skizzen Henselmanns waren Vorarbeiten für ein Relief in der Münchner Frauenkirche, das Benedikt XVI. zeigt.

Den bereits zuvor veranstalteten Kompositionswettbewerb gewann der Komponist Philipp Ortmeier mit seinem Werk «Mache dich auf» für vierstimmig gemischten Chor, Gemeindegesang, Schlagwerk und Orgel. Die Komposition wird im Passauer Dom in der Osternacht und in Marktl in der Ostervesper uraufgeführt.

Auch der Passauer Bischof Stefan Oster reiht sich in die Gratulanten ein und sendete Segenswünsche. «Papst Benedikt ist einer von uns – und er ist es geblieben», betonte Oster in einem Geburtstagsschreiben. «Ich bin sicher, dass die geistige und geistliche Hinterlassenschaft unseres emeritierten Papstes die Kirche noch viele, viele Jahre beschenken und bereichern wird.»