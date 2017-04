Ausstellung zeigt seltene Exemplare der Bibel

Augsburg (dpa/lby) – In einer Ausstellung sind in den kommenden fünf Wochen in Augsburg nicht nur historische Bibelschriften zu sehen, sondern auch ein besonders großes und mehrere besonders kleine Exemplare des Buchs der Bücher. Neben frühen Handschriften und Tora-Rollen ist eine auf Mikrofilm gedruckte Bibel zu sehen, die mit der Mondrakete Apollo 14 zu dem Erdtrabanten geflogen ist. Die ungewöhnlichen Exponate stammen zum großen Teil vom Museum of the Bible in der US-Hauptstadt Washington.

Auch Elvis hat seinen Platz in der Ausstellung. «Wir haben zwei Bibeln von Elvis Presley da, es gibt insgesamt drei», erklärt Kurator Roland Werner. In einem der Bücher hat der King eine persönliche Nachricht an seine ein Jahr zuvor gestorbene Mutter hinterlassen: «I love ya Mama», schrieb Elvis 1959 in seine Bibel.

Die gezeigte Waynai-Bibel ist ein Buch mit imposanten Dimensionen: 2,44 Meter breit, 1,10 Meter und 8048 Seiten stark. Das in Handarbeit Louis Waynai produzierte Buch gilt mit einem Gewicht von einer halben Tonne als größte Bibel der Welt. Ein besonders kleines Exemplar der Schau ist eine «Haarknotenbibel» aus dem 18. Jahrhundert. Diese Bibeln schmuggelte hugenottische Frauen damals nach Frankreich. «Sie konnten die in den Haarknoten einbinden, damit sie nicht entdeckt werden», erläutert Werner.

Zunächst ist die Schau «Unser Buch – Die Geschichte der Bibel von Mose bis zum Mond» bis 13. Mai im Rathaus sowie in zwei Kirchen in Augsburg zu sehen, danach wird etwa die Hälfte der Exponate in Wittenberg gezeigt (22. Mai bis 10. September).