Austragungsort des Deutschland Cups offen

München (dpa) – Vor der dritten Auflage des Deutschland Cups in Augsburg ist der künftige Austragungsort des Eishockey-Turniers offen. «Die Tendenz, in Augsburg zu bleiben, ist groß, aber es ist kein Muss», sagte der Präsident des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB), Franz Reindl, der Deutschen Presse-Agentur vor dem Traditionsturnier von Freitag bis Sonntag, und fügte an: «Auch ein anderer Standort hätte seine Reize.»

Die Vereinbarung mit Augsburg war für drei Jahre abgeschlossen worden und läuft demnach aus. «Wir werden uns vereinbarungsgemäß nach dem Deutschland Cup mit den Augsburgern zusammensetzen und die drei Jahre Revue passieren lassen», erklärte Reindl und kündigte an, «offen» in die Gespräche zu gehen. Als Alternativen nannte der 62-Jährige zum Beispiel Nürnberg, Hamburg, Dresden oder Krefeld.

In jedem Fall plant der DEB, das Format des Turniers zu ändern. «Drei Spiele in drei Tagen sind nicht mehr zeitgemäß bei dem Tempo, bei der Intensität», erklärte Reindl. Angedacht ist ein vier- statt dreitägiges Turnier. Zudem könnte eine Partie in die Heimat eines weiteren Teilnehmers ausgelagert werden. Diesmal trifft der Gastgeber am Freitag auf Russland (19.30 Uhr), am Samstag (16.00 Uhr) auf die Slowakei und am Sonntag (16.45 Uhr/jeweils Sport1) auf die USA.