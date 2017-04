Auto aufgemotzt: Polizei nimmt Tuning-Fahrzeuge bei Bamberg unter die Lupe

Die Auto-Tuningsszene in Oberfranken hat die Polizei bei einer Veranstaltung am Wochenende in Bamberg unter die Lupe genommen. Viele tolle Autos gabs zu sehen, aber auch einige, die von ihren Besitzern nicht fachmännisch aufgemotzt worden waren.

An den Fahrzeugen waren zum Beispiel an der Beleuchtung, an der Luft- und Abgasanlage, an den Radaufhängungen und den Federn Veränderungen vorgenommen worden, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigten. Erhebliche Bußgelder, Punkte und die sofortige Außerbetriebsetzung waren die Folge für so manchen „Selfmade-Designer“.