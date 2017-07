Auto ausgebrannt: für Fahrer kam jede Hilfe zu spät

In Sonnefeld ist am Vormittag ein LKW mit Ladekran umgekippt und gegen ein Haus gekracht. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht (…)

Unfall auf Baustelle: Kran kracht in Sonnefeld gegen Haus

Sie sind Helden des Alltags: – Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer will sich deswegen persönlich bei den Einsatzkräften des (…)

Feuer in Einfamilienhaus in Neuensorg: 20.000 Euro Sachschaden

Bei einem Feuer heute Vormittag in einem Einfamilienhaus in Neuensorg bei Marktleugast ist Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro (…)