Auto gerät unter Sattelzug: Fahrer tot

Helmstadt (dpa/lby) – Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 3 in Unterfranken mit seinem Wagen unter einen Sattelzug geraten und gestorben. Der Mann sei in der Nacht zu Donnerstag mit seinem Auto von hinten auf den Laster aufgefahren und unter den Anhänger gerutscht, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Warum er auf den Sattelzug auffuhr, war zunächst unklar. Der Unfall ereignete sich nahe der Ausfahrt Helmstadt (Landkreis Würzburg). Wegen der Bergung war bis in den frühen Morgen auf der A3 in Richtung Würzburg ein Fahrstreifen gesperrt.