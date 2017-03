Auto in Donau versunken: keine Insassen

Passau (dpa/lby) – Ein fahrerloses Mietauto ist am Samstag in Passau in die Donau gerollt und dort versunken. Laut Polizei war der Mieter des Fahrzeugs mit Ladungsarbeiten beschäftigt, als sich das Auto plötzlich selbstständig machte und in den Fluss stürzte. Der Mann habe angegeben, er habe die elektronische Handbremse angezogen gehabt. In dem Wagen saßen glücklicherweise keine Menschen. Ob und wann das Auto geborgen wird, stand zunächst nicht fest, teilte die Passauer Verkehrspolizei mit. Aktuell stelle der Wagen aber keine Gefährdung für den Schiffverkehr dar.