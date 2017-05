Auto kracht in Imbissbude: Fünf Verletzte in Coburg

In Coburg-Creidlitz ist am Mittag ein Auto ist in eine Imbissbude gefahren und hat dabei fünf Menschen verletzt. Eine Frau musste wegen schweren Verbrennungen durch heißes Fritteusenfett mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht werden. Die anderen vier Personen wurden nur leicht verletzt. Wie es genau dazu kommen konnte, muss nun noch geklärt werden. Unfallverursacher dürfte ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge aber ein 83-jähriger gewesen sein, der einen fatalen Fahrfehler begangen hat.